Dall’iPad a Nintendo Switch: le tecnologie del decennio per il Time

Con la fine del 2019 ormai alle porte, il Time propone un’altra delle sue celebri classifiche, questa volta dedicata alle tecnologie che più di altre hanno segnato il decennio che si sta per concludere. Come spiegato dalla rivista, sono centinaia i prodotti rilasciati negli ultimi 10 anni ma “il loro impatto su questa decade e su quella che verrà è tutt’altro che identico”. Il Time ha dunque provato a selezionare dieci delle invenzioni tecnologiche che hanno cambiato la vita di chi le utilizza.

2010-2014: iPad, Tesla e uno streaming più popolare

La lista del Time, rigorosamente in ordine cronologico, si apre con l’iPad, lanciato nel 2010. Il device di Apple ha introdotto l’idea rivoluzionaria del “tablet computer”, provocando un cambio culturale che ha poi influenzato i dispositivi presentati negli anni successivi. Nel 2012, invece, l’uscita dell’auto Tesla S ha semplicemente anticipato il futuro. Per il Time le funzionalità integrate “lo facevano sembrare un veicolo del 2022, non del 2012”, per un’invenzione che ha costretto l’industria automobilistica a immaginare un futuro con macchine alimentate a elettricità. Nello stesso anno ha debuttato anche Raspberry Pi, il mini-computer a basso costo che nonostante un aspetto “simile a un pezzo caduto dalla Stazione Spaziale Internazionale”, si presta invece a un’infinità di utilizzi diversi: da stazione meteorologica a smart speaker, fino a una console retro. Il 2013 è stato invece l’anno di Google Chromecast, che ha reso popolare il concetto di streaming rendendo “estremamente semplice proiettare i contenuti multimediali dal laptop o lo smartphone alla televisione”, peraltro a un prezzo decisamente competitivo. Con il passare degli anni, inoltre, Google ha integrato funzioni sempre più avanzate su Chromecast, che ora può essere utilizzato anche per il servizio di giochi in streaming Stadia. Sempre nel 2013, Phantom ha lanciato DJI, un drone diventato celebre per la forma iconica, oltre che per le capacità.

2015-2019: debutto smart speaker e AirPods

Nel 2014 Amazon Echo ha aperto ufficialmente l’era degli smart speaker, che oggi fanno parte di un mercato ormai esploso e in continua crescita. L’altoparlante ha sdoganato anche il concetto di assistente vocale, portando la voce di Alexa in milioni di case, nonostante le controversie emerse riguardanti la privacy di questi dispositivi. L’anno successivo, nel 2015, è stato il turno del device indossabile per eccellenza: l’Apple Watch ha gradualmente conquistato un pubblico sempre più ampio, concentrandosi negli ultimi anni sulle funzioni dedicate alla salute ma, soprattutto, offrendo un abbinamento di design e performance che i competitor non sono riusciti a eguagliare. La terza invenzione di Apple che ha rivoluzionato il decennio è quella degli AirPods, usciti nel 2016. Esattamente come i prodotti precedenti, gli auricolari wireless di Cupertino sono diventati iconici “sia per l’aspetto estetico che per l’ampio impatto a livello culturale”. Nel 2017, con il lancio di Nintendo Switch, la famosa casa giapponese potrebbe secondo il Time aver fornito “il suo contributo più importante al mondo del gaming”, ancor più di quanto ottenuto con il Game Boy. Per la rivista, il device ibrido di Nintendo si aggiudica “facilmente la corona di più importante console per videogame del decennio”. L’ultima voce della lista è l’Xbox Adaptive Controller, che dal 2018 ha aumentato l’accessibilità al mondo dei videogiochi, con caratteristiche adatte anche ai soggetti con limitata mobilità.