Esport Fest, a Roma la prima manifestazione dedicata agli esport

Dal 7 all’8 dicembre si svolgerà a Roma “EsportFest”, la manifestazione interamente dedicata al mondo dell’e-sport nata grazie alla collaborazione tra ESL Italia e COMICON – Salone Internazionale del fumetto e del gioco. Durante l’evento si svolgerà la finale della Winter Season della “ESL Vodafone Championshp”, che decreterà i campioni nazionali di League of Legends e Clash Royale. Inoltre, si concluderà anche la prima edizione dell’ESL Campionato nazionale PlayStation, che nel corso del 2019 ha visto numerosi partecipanti misurare le proprie abilità a Tom Clancy’s Rainbow Siege: Siege e Crash Team Racing Nitro Fuled. Infine, è in programma anche una tappa di preselezione della eNazionale e-foot: il vincitore rappresenterà l’Italia agli eEuro 2020, il primo Campionato europeo, annunciato negli scorsi mesi dalla UEFA, che si giocherà sui campi virtuali di Pro Evolution Soccer. Le finali della competizione si svolgeranno il prossimo luglio a Londra. La FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), che ha aderito all’iniziativa, è alla ricerca dei giocatori che faranno parte della sua eNazionale, che verranno selezionati nel corso di una serie di tornei di qualificazione.

Gli ospiti che prenderanno parte all’evento

Non saranno solo i videogiocatori più abili a divertirsi alla “Esport Fest”: tutti i visitatori potranno prendere parte a dei tornei gratuiti, in un’area allestita da Sony Interactive Entertainment Italia. Tra i giochi presenti ci saranno Rainbow Six Siege, Tekken, Fortnite, Call of Duty, FIFA20, Pro Evolution Soccer e Crash Team Racing e altri ancora. Sono previsti dei premi per tutti i vincitori. Non mancheranno vari ospiti, tra cui alcuni degli influencer italiani più famosi. Il 7 dicembre saranno presenti alla manifestazione i “Mates”, il gruppo composto da Vegas, St3pNy, Surry e Anima, particolarmente apprezzato dagli appassionati di videogiochi più giovani. L’ospite dell’8 dicembre, invece, sarà Giorgio “Pow3r” Calandrelli, noto pro-player, streamer ed influencer. I visitatori potranno anche trovare varie offerte su gadget, hardware e software videoludico.