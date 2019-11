Il Pescara Calcio ha lasciato le chiavi dei propri account social in mano a PESTeam, ovvero la community italiana dedicata al celebre videogioco calcistico PES (Pro Evolution Soccer). La società abruzzese ha annunciato su Twitter la nuova partnership, che di fatto permetterà ai social media manager di PESTeam di produrre contenuti riguardanti eFootball PES 2020 che verranno poi pubblicati sui profili del Pescara. La nuova collaborazione giunge a coronamento di un periodo particolarmente positivo per il reparto comunicazione del club di Serie B, risultato tra i più in crescita negli ultimi mesi in termini di performance su Twitter.

Pescara, partnership social con PESTeam

Soltanto poche settimane fa, il Pescara era approdato su PES 2020 così come tutte le altre squadre della Serie BKT 2019/20 grazie all’accordo esclusivo tra Konami e Lega B per la licenza del campionato cadetto. Il rapporto tra il ‘Delfino’ e il titolo della casa giapponese non si è però concluso qui: il Pescara ha infatti colto la palla al balzo e, cavalcando l’onda del successo legato all’approdo sul videogioco calcistico, ha deciso di affidare alla community italiana di PES una parte dei propri contenuti social, nello specifico quelli legati all’edizione eFootball PES 2020. Sia Pescara Calcio che PESTeam hanno annunciato la partnership su Twitter, con uno scambio di messaggi che avrà fatto sorridere gli utenti. Al tweet di risposta della community del videogioco, che recitava “È stato amore a prima vista, vero @PescaraCalcio?”, il club abruzzese ha risposto con una gif che mostra l’esultanza di un proprio giocatore proprio all’interno di PES 2020, ovviamente con tanto di divisa ufficiale appena aggiunta nel videogioco.

La crescita del Pescara Calcio su Twitter

Nell’ultimo periodo il profilo Twitter del Pescara Calcio si è distinto per originalità e qualità dei contenuti prodotti, alcuni dei quali specificamente volti a combattere il razzismo nello sport. Non è un caso che anche The European Football Club Report stilato da IQUII Sport abbia sottolineato come tra il 15 ottobre e il 15 novembre il Pescara sia risultato “il club più in crescita su Twitter tra tutte le squadre di seconda divisione dei campionati analizzati”.