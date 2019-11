In attesa che Eicma apra le porte anche al pubblico a partire da giovedì 7 e sino a domenica 10 novembre, dopo la due giorni dedicata a stampa e addetti ai lavori, sono emerse le prime indiscrezioni legate alle principali novità sul mondo del ciclo e del motociclo, le principali attrazioni della 77esima edizione del salone internazionale che Fiera Milano ospita nei padiglioni di Rho. Due temi, tra gli altri, spiccano su tutti: quello legato alle novità tecnologiche applicate alle due ruote e quello dell’elettrico.

Le innovazioni tecnologiche

Tra le aziende presenti ad Eicma 2019 c’è anche la multinazionale tedesca Bosch, che a Milano presenta in anteprima mondiale la nuova generazione dei suoi ‘Integrated Connectivity Cluster’. Si tratta di dispositivi ottimizzati nelle dimensioni, che combinano in un unico dispositivo la strumentazione tradizionale con un'ampia gamma di funzioni informative con un display anti-riflesso che rende chiara e semplice la lettura in qualsiasi condizione atmosferica. Bosch inoltre propone anche ‘mySPIN’, una piattaforma che consente di portare i contenuti dello smartphone sulla moto o sullo scooter tramite il display cluster: si tratta di un sistema semplice da utilizzare attraverso la connessione al veicolo via wlan, bluetooth o usb. L’elettrico è un altro tema caro all’azienda: saranno presentati infatti due sistemi innovativi per motoveicoli elettrici leggeri, con un sistema di trazione compatto e un sistema integrato completo di batteria. Il primo comprende motore elettrico e centralina combinati, mentre il sistema integrato è una soluzione completa che può essere adattata alle necessità del conducente ed è composto da motore, centralina, batteria.

Scooter elettrici connessi

La Cina è una fucina sempre attiva di novità, anche in ambito motoristico, ed è proprio qui che si inserisce il lavoro dell’azienda Niu che presenta ad Eicma due nuovi scooter elettrici (oltre ad una bicicletta a pedalata assistita). I modelli si chiamano MQiGT e NQiGTs Pro e sono dotati di un design hi-tech e di una tecnologia sviluppata proprio in collaborazione con Bosch, oltre che con la giapponese Panasonic. La particolarità di questi e-scooter sono tutti dotati di una sim card prepagata per la trasmissione dati che consente una connessione all'app dedicata. Questa fornisce ai proprietari informazioni in tempo reale come posizione gps, geolocalizzazione antifurto, remote tracking, diagnostica a distanza e anche assistenza online.

Una startup tutta italiana

Eicma 2019 sarà anche un’occasione per il lancio ufficiale sul mercato della startup italiana di scooter elettrici WoW! che presenta alla manifestazione i primi due modelli del marchio. L'obiettivo, dicono dall’azienda, è quello di costruire un prodotto in grado di colmare il gap tra benzina ed elettrico ed è per questo che sono nati questi scooter, secondo gli ideatori, in grado di competere con i due ruote a motore termico non solo in termini di prestazioni e comfort, ma anche di prezzo. In rampa di lancio dunque ecco Model 4, che si può guidare dai 14 anni, e Model 6, guidabile dai 16, con potenza massima rispettivamente di 4.0 kW e 6.0 kW.

Il fenomeno e-bike e il futuro della mobilità

Uno spazio particolare sarà poi concesso anche al fenomeno E-Bike, le biciclette a pedalata assistita che, novità di questa edizione, potranno anche essere testate dal pubblico su una pista coperta che esalterà le prerogative di questi mezzi green. Per dare poi lustro alla creatività e all'innovazione di giovani imprenditori, ecco l'area Start Up e Innovation, una di finestra sul futuro della mobilità.