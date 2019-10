Facebook, secondo il Wsj PayPal pronto a lasciare il progetto Libra

PayPal avrebbe deciso di ritirasi dal progetto Libra, la valuta digitale promossa da Facebook.

Lo riporta in un articolo il the Wall Street Journal, secondo il quale la società sarebbe tornata sui suoi passi decidendo di non fare più parte della Libra Association, l’organizzazione di aziende incaricata del lancio di una rete globale di pagamenti basati su Libra.

L’annuncio di un portavoce dell’azienda di pagamenti

Un portavoce della società di pagamenti con sede a San Josè avrebbe dichiarato in una email che PayPal "ha preso la decisione di rinunciare a un'ulteriore partecipazione" alla Libra Association.

Secondo il noto quotidiano, il portavoce avrebbe aggiunto che nonostante la decisione, PayPal continuerà a sostenere la missione di Libra e a discutere su come lavorare insieme in futuro.