Ha riaperto i battenti il ‘cubo’ di Fifth Avenue, probabilmente lo store di Apple più iconico in assoluto, situato nella celebre via di New York. La ristrutturazione del negozio era stata avviata del 2017 e si è conclusa appena in tempo per poter dare il via alle vendite dei nuovi iPhone 11, disponibili dal 20 settembre. Il nuovo spazio è stato completamente riprogettato, con una superficie doppia rispetto all’originale, ma manterrà una delle sue peculiarità, restando l’unico negozio di Apple a essere aperto per 365 giorni all’anno in ogni ora del giorno e della notte.

Apple, ecco com’è il nuovo cubo di New York

L’Apple store di Fifth Avenue fu inaugurato nel 2006 da Steve Jobs, che aprì personalmente le porte ai primi clienti, dando quindi il via alla tradizione di un punto vendita che ha ospitato alcuni dei momenti più importanti della storia di Cupertino, a partire dal lancio del primo iPhone nel 2007. Il progetto di ristrutturazione ha coinvolto anche la piazza pubblica nella quale sorge il cubo, ora delimitata da piante e fontane che “creano uno spazio accogliente e tranquillo in cui passeggiare e sedersi”, come spiega Apple. La struttura presenta 18 vetrate a specchio e 62 lucernari per garantire l’entrata di più luce naturale sia dai lati che dal soffitto. Il Ceo Tim Cook ha affermato che “i nostri clienti sono sempre al centro di tutto ciò che realizziamo e Apple Fifth Avenue è pensato per loro, per ispirarli e per offrire il luogo migliore in cui scoprire i nostri nuovi prodotti”.

Da iPhone 11 alle future invenzioni

Sono più di 57 milioni i visitatori che in oltre 10 anni hanno varcato la soglia del cubo di Apple posto nel cuore di Manhattan, che da qualche giorno offre un’area due volte più grande rispetto al passato ai clienti Genius e che continuerà a ospitare ogni giorno eventi gratuiti all’interno di un nuovo Forum. Il debutto di iPhone 11 è stato solo il punto di partenza del rinnovato store di Cupertino, pronto per scrivere altri anni di storia all’insegna delle innovazioni tecnologiche targate Apple.