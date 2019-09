Non solo ministri, leader politici, direttori di giornale, personaggi dello spettacolo e della finanza ma anche persone comuni. I dati di tutti, tra cui indirizzi e numeri di telefono, potrebbero essere facilmente accessibili a chiunque sul web. Quanto sono al sicuro i nostri dati personali? Le normative in vigore garantiscono realmente la nostra privacy? Se ne parla nello speciale di Sky TG24 "I predoni di dati", in onda giovedì 12 settembre alle 20.30 su Sky TG24 e disponibile su Sky On Demand.

L’approfondimento, condotto da Milo D’Agostino, racconta i rischi per la nostra privacy nascosti tra le pieghe del web e indaga su quanto è ampio e diffuso questo fenomeno. All’interno dello speciale un reportage di Giulia Floris spiega come, attraverso un semplice sito internet, accedendo a pagamento a un enorme database online, è possibile trovare numerose informazioni: dal numero di telefono del nostro vicino fino a quello dei politici più in vista. Dati strettamente personali, spesso messi online da noi stessi, sono disponibili a chiunque anche se non dovrebbero esserlo e soprattutto non dovrebbero poter essere utilizzati indiscriminatamente .

Siamo realmente tutti schedati in rete? È possibile arginare questo fenomeno? Per rispondere a queste e altre domande gli ospiti dello speciale saranno Giuseppe Busia, Segretario generale dell’Autorità garante della Privacy e la giornalista e scrittrice Carola Frediani.