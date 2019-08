Se la mamma ti confisca il cellulare, non c’è problema: puoi sempre twittare utilizzando il tuo frigorifero smart. È successo a San Francisco dove una 15enne – nota solo con il nickname di “Dorothy” – è riuscita a eludere il divieto della madre rimanendo in contatto con le sue migliaia di follower tramite un Nintendo, una console Wii (poi entrambi requisiti) e, infine, il suo Smart Frigo. Dopo che i suoi tweet “ingegnosi” sono diventati virali - con oltre 16mila condivisioni – Twitter ha creato un hashtag apposito: #FreeDorothy.

Il motivo della punizione

Dorothy, che non ha voluto svelare il suo cognome, ha raccontato al Guardian che la madre le ha tolto il cellulare due settimane fa, dopo che la ragazza ha causato un incendio perché, cucinando, si è distratta con lo smartphone. “Mi ha portato via tutti i miei dispositivi tecnologici, quindi ho iniziato a fare più attenzione a quello che mi circondava”, ha detto la teenager, messaggiando con la giornalista del Guardian tramite l’iPad del cugino, perché tuttora è in punizione.

Preoccupata di perdere gli “amici”

“Ero mortificata! Ero preoccupata perché mi sono annoiata per tutta l’estate e Twitter è per me un passatempo”, ha raccontato Dorothy. La ragazza era infatti preoccupata di perdere i suoi “amici” – gli account che la seguono e che lei segue a sua volta – e quindi ha trovato altri modi per rimanere in contatto con loro. Il suo account Twitter è un “fan account”, usato principalmente per scrivere messaggi sulla cantante Ariana Grande.