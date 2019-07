Le competenze digitali sono tra le più ricercate nel mondo del lavoro: una recente ricerca condotta da Nesta Italia con Talent Garden ha contato oltre 350mila richieste durante tutto il 2018, da parte di aziende pubbliche e private, che non sempre trovano risposta sul mercato. Un’esigenza che ha raccolto l’attenzione di Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale nata in Italia, che in occasione della chiusura dell’anno accademico della sua Innovation School, assieme a Sky TG24 lancia Hack for the future, un evento dedicato agli studenti pensato per far applicare l’innovazione e quanto appreso durante il percorso formativo ad esigenze reali e concrete.

Hack for the future, l'appuntamento

L’appuntamento si svolgerà venerdì 26 luglio presso il Campus Talent Garden di Milano Calabiana, dove gli studenti saranno chiamati a elaborare e presentare, in una dinamica di lavoro di gruppo, progetti che portino reale innovazione sui temi del food e della sostenibilità. A sostenere il lavoro dei ragazzi anche Billy Costacurta e lo chef Piergiorgio Locatelli, ambassador dell’iniziativa, che sproneranno i ragazzi alla sfida con due video motivazionali. L’intera giornata sarà raccontata da SkyTG24, tramite collegamenti live e dirette, anche attraverso il servizio Active, dalla presentazione delle sfide fino al pitch finale e la cerimonia di premiazione, che sarà condotta dal giornalista di Sky TG24 Alessio Viola.

Formazione digitale, una sfida continua

“Far lavorare i ragazzi su queste aree alla fine del percorso di formazione sui temi del digitale è un modo per ribadire che gli innovatori di domani avranno come priorità il benessere delle persone e del pianeta”, commenta Lorenzo Maternini, Vice President Global Sales & Country Manager Italy Talent Garden, "La formazione nel mondo digitale è da considerarsi continua così come la complessità delle sfide che il futuro ci pone”.

L'importanza di pensare fuori dagli schemi

“Il lavoro è uno dei temi più rilevanti per il Paese: è un mondo in continua evoluzione e richiede alle persone di essere sempre più proattive e propense al cambiamento - dice Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24 - In questo scenario è importantissimo stimolare le nuove generazioni allo sviluppo e alla valorizzazione delle loro competenze, digitali e non, a pensare fuori dagli schemi per individuare soluzioni innovative a problemi sempre più complessi”.