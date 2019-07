Apple, possibile ritorno alla mela arcobaleno?

Un iPhone con la famosa mela di Apple di nuovo a tinte arcobaleno potrebbe essere un’idea meno assurda di quanto si pensi. Sono lontani gli anni in cui sui computer di Cupertino compariva la mela morsicata a sei colori, ma secondo le indiscrezioni lanciate dal sito MacRumours l'azienda starebbe valutando se riproporre nuovamente il celebre logo in alcuni dei suoi futuri prodotti. Secondo le informazioni citate dal portale specializzato, Apple potrebbe presentare delle novità dotate del simbolo arcobaleno già entro la fine di quest’anno.

La storia del logo colorato di Apple

Dal 1977, anno del debutto sui computer Apple II, l’azienda californiana ha utilizzato il logo con la mela arcobaleno fino al 1998. Da quel momento, Cupertino ha optato per il simbolo bianco, disegnato sui successivi Mac e ovviamente su tutti i modelli di iPhone, che lo hanno reso celebre e hanno fatto dimenticare a molti la versione colorata. Eppure, dopo molti anni, secondo le rivelazioni di MacRumours che proverrebbero direttamente da un dipendente della compagnia, Apple sarebbe pronta a una svolta vintage, rispolverando il logo a sei colori in alcuni nuovi prodotti. Secondo il sito, i computer potrebbero essere buoni candidati a ospitare la novità, vista la connessione della mela arcobaleno con i vecchi Macintosh. Allo stesso tempo, Cupertino potrebbe utilizzare il vecchio logo anche su iPhone o iPad della linea (PRODUCT) RED dedicata alla raccolta fondi per l’Aids.

Apple, significato della mela arcobaleno

MacRumours specifica chiaramente che l’indiscrezione potrebbe tuttavia non trasformarsi in realtà. Il sito ha infatti deciso di riportare il rumour poiché proveniente da un informatore che da tempo vanta uno stretto legame con Apple, sottolineando però come i piani aziendali, anche se veri, possano essere suscettibili di cambiamenti. Pur preferendo da anni il logo monocromatico, Cupertino ha dimostrato di conservare un legame speciale con la mela arcobaleno: i colori di questo logo sono stati recentemente utilizzati per decorare Apple Park durante l’inaugurazione formale del nuovo quartier generale. Persino lo storico designer Jony Ive, che ha da poco annunciato l’addio a Cupertino dopo quasi 30 anni, ha sottolineato come il simbolo colorato abbia rappresentato “parte della nostra identità per molti anni”.