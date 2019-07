iPhone, ecco le nuove emoji in arrivo in autunno con iOS 13

Il World Emoji Day è una particolare ricorrenza, nata nel 2014 su idea di Jeremy Burge, fondatore di Emojipedia.org, istituita per promuovere l’utilizzo delle celebri ‘faccine’, cercando di diffondere il senso di gioia ad esse associato. Per celebrare la Giornata Mondiale delle emoji, anche Apple ha voluto dare il proprio contributo. E lo ha fatto mostrando in anteprima una selezione di nuove emoji, che saranno disponibili per gli utenti del colosso di Cupertino, dal prossimo autunno con l’arrivo dell’aggiornamento iOS 13. Tra le categorie maggiormente interessate dai nuovi arrivi, quella delle persone, degli animali, degli alimenti, delle attività e delle emoticons.

Tante categorie aggiornate

Per quanto riguarda la prima categoria, ecco tutta una serie di combinazioni possibili che vogliono contribuire ad abbattere le barriere di sesso e genere. In un importante aggiornamento della emoji ‘Holding Hands’, tipicamente utilizzata per rappresentare coppie e relazioni, gli utenti potranno selezionare qualsiasi combinazione di tonalità della pelle, oltre al genere, per personalizzare le figure che si tengono per mano, estendendo le combinazioni possibili ad oltre 75.

Emoji a tema disabilità

Passando ad altre categorie ecco che arriveranno aggiornamenti particolari come una nuova faccina che sbadiglia, un costume da bagno intero, nuovi alimenti tra cui i deliziosi waffle, il falafel, burro e aglio, ma anche nuovi animali come il bradipo, il fenicottero, l’orangotango e la puzzola. A proposito poi di animali, ci sarà la possibilità di scegliere emoji a tema disabilità, altro argomento che Apple cerca di sensibilizzare anche con l’utilizzo delle emoji. Ci sarà infatti un nuovo cane guida, oltre ad un orecchio con apparecchio acustico, sedie a rotelle, un braccio protesico e una gamba protesica. L’obiettivo, come dichiara il blog ufficiale di casa Apple, è proprio quello di celebrare la diversità in tutte le sue molteplici forme.

La previsione negativa degli analisti

Saranno, dunque, 59 in tutto le nuove emoji disponibili in autunno, presenti a seguito di un aggiornamento software gratuito per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. L’intento dell’azienda di Cupertino sarà anche quella di smentire alcuni analisti di settore, come gli esperti della società di analisi Rosenblatt Securities che prevedono delle vendite deludenti per i nuovi iPhone che usciranno nel corso del 2019. Secondo loro, infatti, le novità introdotte nei nuovi smartphone dell’azienda americana, come l’inserto quadrato che dovrebbe racchiudere la tripla fotocamera posteriore, potrebbero non essere sufficienti a spingere i consumatori all’acquisto. Anche perché, dalle indiscrezioni circolate di recente, sembra che i prossimi iPhone presenteranno numerose somiglianze estetiche con gli ultimi modelli usciti, ovvero l’XR, l’XS e l’XS Max.