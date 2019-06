Huawei presenta le promozioni dell’estate 2019

Huawei anticipa i saldi presentando un’esclusiva promozione estiva.

Dal 27 giugno al 25 agosto 2019, il colosso della tecnologia offre una serie di promozioni per chi sceglie di acquistare uno dei telefonini delle famiglie Huawei P30, Huawei Mate 20 e Huawei Smart 2019. Acquistando uno dei dispositivi che rientrano nella Summer Campaign, gli utenti riceveranno 100 euro di rimborso, la nuova Huawei Snorkeling Case o 2 Huawei Mini Speaker.

Ecco gli smartphone che rientrano nella promozione estiva: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 lite, Huawei Mate 20 lite, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart+ 2019 o Huawei P Smart Z.

Promozione dedicata a chi acquista Huawei P30 o P30 Pro

Chi sceglie di acquistare un Huawei P30 o P30 Pro riceve un rimborso di 100 euro, che verranno caricati su una carta prepagata Mastercard®. Ma non sono finiti i ‘regali’, con il P30 Pro è inclusa anche la custodia impermeabile HUAWEI Snorkeling Case, perfetta per immortalare i momenti in acqua: acquistata separatamente la case costa ben 79,99 euro.

Per riscattare i premi basta registrarsi nella sezione dedicata sul sito www.huaweipromo.it/summercampaign, dal 27 giugno al 14 agosto.

Altri dettagli della Summer Campaign di Huawei

Per chi, invece, acquista uno tra gli smartphone Huawei P30 lite, Mate 20 lite, P Smart 2019, P Smart+ 2019 e P Smart Z, la promozione estiva di Huawei offre in omaggio 2 Huawei Mini Speaker, venduti solitamente al prezzo di 59,98 euro. Per ricevere il premio è necessario registrarsi sul sito dedicato: operazione effettuabile da 27 giugno all’8 settembre.

Registrandosi sul sito www.huaweipromo.it/summercampaign, entro 7 giorni dall’attivazione del dispositivo , gli utenti ricevono in regalo anche la promozione “Estate senza pensieri”, che offre una garanzia extra di 3 mesi che copre un danneggiamento fuori garanzia, come la rottura dello schermo. La Summer Campaign di Huawei è disponibile sia negli store degli operatori telefonici, che nei negozi delle principali insegne della distribuzione, Huawei Experience Store di Milano incluso.