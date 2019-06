A partire da metà luglio, EMUI 9.1, l’ultima versione del sistema operativo basato su Android Pie, sarà disponibile per numerosi dispositivi Huawei presenti in commercio: è lo stesso colosso di Shenzhen ad annunciarlo. La compagnia spiega che l’aggiornamento apporterà ottimizzazioni fondamentali per l’esperienza degli utenti, comprese le più recenti patch di sicurezza Android.

Le novità che saranno introdotte con Emui 9.1

L’aggiornamento introdurrà varie novità, tra cui la GPU Turbo 3.0, pensata per offrire agli utenti una migliore esperienza di gioco, aumentando del 36% i tempi di risposta del touchscreen. Dal punto di vista del design, l’ultima versione di EMUI semplificherà il menu delle impostazioni, rimuovendo i passaggi ripetitivi e snellendo le procedure. Inoltre, saranno introdotte delle nuove icone, ridisegnate per essere più realistiche, e sfondi e temi ispirati alla natura. Grazie al servizio Huawei Share OneHop, gli utenti potranno trasferire con facilità i file dal proprio smartphone a un PC Huawei, oltre a copiare e incollare i documenti tra i dispositivi e registrare lo schermo del computer sul telefono. L’update introdurrà anche delle funzioni pensate per tutelare il ‘benessere digitale’ dei fruitori, come la possibilità di consultare le statistiche di utilizzo dello smartphone, gestire le ore di sonno e accedere a varie impostazioni di parental control.

Gli smartphone compatibili con l’aggiornamento

Saranno ben 24 gli smartphone Huawei che riceveranno l’aggiornamento del sistema operativo. Ecco l’elenco completo dei dispositivi:

• Mate 20 X (metà luglio 2019)

• PD Mate 20 RS (metà luglio 2019)

• Mate 20 (fine luglio 2019)

• Mate 20 Pro (fine luglio 2019)

• P20 (fine luglio 2019)

• P20 Pro (fine luglio 2019)

• PD Mate RS (fine luglio 2019)

• Mate 10 (fine luglio 2019)

• Mate 10 Pro (fine luglio 2019)

• PD Mate 10 (fine luglio 2019)

• P10 (fine agosto 2019)

• P10 Plus (fine agosto 2019)

• PD Mate 9 (fine agosto 2019)

• Mate 9 (fine agosto 2019)

• P Smart 2019 (metà agosto 2019)

• P Smart + 2019 (metà agosto 2019)

• P Smart + (fine luglio 2019)

• Mate 20 Lite (fine agosto 2019)

• P20 Lite (fine giugno 2019)

• P Smart (fine giugno 2019)

• P 30 Lite (inizio agosto 2019)

• Y6 2019 (inizio settembre 2019)

• Y5 2019 (metà agosto 2019)

• P Smart Z (TBD)