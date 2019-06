Honda, il tagliaerba Mean Mower V2 è il più veloce del mondo. Il video

Honda ha stabilito un nuovo record di accelerazione con un 'veicolo' molto particolare: si tratta di Mean Mower V2, un tagliaerba in grado di passare da 0 a 160 km/h in 6,285 secondi. È dotato dello stesso motore da 4 cilindri della motocicletta CBR1000RR Fireblade (200 cavalli a 13mila giri al minuti), di un telaio ultraleggero e di parte della carrozzeria del trattorino tosaerba Honda HF 2622. A bordo del tagliaerba (che può raggiungere una velocità massima di 243 km/h), la pilota di kart e stunt-woman Jessica Hawkins è riuscita a stabilire un vero e proprio Guinness dei primati, dimostrando la capacità di accelerazione del 'veicolo' su due percorsi in direzioni opposte e sui prati verdi. Nel 2014 Honda era riuscita a ottenere lo stesso record col suo primo Mean Mower, portandolo a una velocità massima di 187,6 km/h. Il tosaerba era dotato del propulsore a due cilindri da 1.0 litri della motocicletta VTR 1000 F.

Automower 435X AWD, il tagliaerba con Intelligenza Artificiale

Durante l’ultima edizione del Mobile World Congress, svoltasi a Barcellona dal 25 al 28 febbraio, l’azienda svedese Husqvarna ha presentato il tosaerba con Intelligenza Artificiale Automower 435X AWD, dotato di quattro ruote motrici e in grado di gestire terreni impervi e inclinazioni fino al 70%. Può interagire con gli smart speaker di Google e Amazon e persino con il sistema di irrigazione GARDENA SmartSystems. L’elettrodomestico opera a 62 decibel, è in grado di coprire delle aree piuttosto estese (fino a 3500 metri quadri) e, grazie alla tecnologia Ultrasonic, può individuare gli oggetti presenti nel giardino e rallentare per evitare di scontrarsi con loro. I comandi vocali permettono di gestire il tagliaerba smart senza nemmeno dover uscire di casa. Le lingue supportate sono l’inglese e il tedesco, ma in futuro ne arriveranno molte altre, tra cui lo svedese e il francese. Tramite smartphone è possibile attivare Automower 435X AWD anche quando si è lontani da casa.