Lo smartphone è il mezzo più utilizzato per leggere le notizie

Il mezzo più utilizzato per leggere le notizie è lo smartphone: due persone su tre (66%) lo utilizzano abitualmente ogni settimana per informarsi sui fatti che avvengono nel mondo. A suggerirlo sono i dati emersi dal Digital News Report 2019 di Reuters che ha indagato le abitudini delle popolazioni di 38 Paesi, sparsi in 6 continenti.

Nonostante esistano diversi dispositivi tecnologici per informarsi sugli ultimi importanti avvenimenti, la gente preferisce il telefonino, rispetto ai computer e ai tablet per tenersi aggiornata.

In buona parte dei Paesi analizzati dallo studio, la popolazione al mattino usa proprio lo smartphone per leggere le prime notizie del giorno, che supera l’utilizzo della televisione, della radio e dei quotidiani cartacei per questa funzione.

I numeri in Italia

Anche in Italia gli smartphone sono il mezzo più utilizzato per le notizie online. Nella penisola, il 52% dei mattinieri che consulta le news ricerca le informazioni sui social media o sulle applicazioni di messaggistica.

Nello specifico il 33% legge le news su Facebook, l’8% su WhatsApp e il 5% su Instagram. Inoltre, meno del 20% resta aggiornato accedendo ai siti o alle applicazioni dei mezzi d’informazione (il 19%), l’11% legge le notizie tramite alert e notifiche e l’11% utilizza gli aggregatori di notizie, quali Google News.

In calo nel mondo il numero degli utenti che si affida ai social

Negli anni è calato il numero degli utenti che si affida ai social per leggere le notizie; conseguenza diretta della grande quantità di fake news che circolano in rete. Se nel 2015 più del 40% della popolazione utilizzava settimanalmente Facebook per tenersi aggiornato, ora questa percentuale è scesa al 36%. In crescita, invece, WhatsApp che sale al 16%; mentre Twitter resta fisso al 10%. Nel corso degli anni è aumentata anche la percentuale della popolazione che legge le news da Instagram (9%) e da Messenger (8%). Snapchat è, invece, al 3%.