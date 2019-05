Facebook: Messenger arriverà su Mac e Windows entro l’anno

Facebook Messenger arriverà su Mac e Windows entro la fine del 2019 come app autonoma. Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, durante la conferenza F8 Facebook Developer. Zuckerberg ha inoltre fatto sapere che la compagnia sta lavorando a un sistema per rendere la app più leggera e più veloce. "Il futuro è privato", ha affermato Zuckerberg inaugurando la F8 2019. "So che non abbiamo la migliore reputazione sulla privacy, ma abbiamo iniziato un nuovo capitolo. E sono fiducioso perchè abbiamo dimostrato di saper dare agli utenti i prodotti che vogliono", ha aggiunto, parlando del tema che è al centro delle preoccupazioni della sua società.

La questione della privacy

I cambiamenti annunciati durante la conferenza annuale tenuta dal colosso del Web nella sua sede principale a Menlo Park, in California, sembrano segnare l’inizio della strategia di Zuckerberg per superare gli scandali sulla privacy e la questione della pubblicità targettizzata che hanno investito la sua azienda. Il Ceo ha infatti sottolineato che non si tratta solo di "nuovi prodotti" ma "del più grande cambiamento nella storia della compagnia". Tutte le piattaforme saranno infatti "focalizzate sulla privacy", in modo che i social non siano solo "piazza ma anche salotto digitale". "La privacy – ha spiegato Zuckerberg - ci dà la libertà di essere noi stessi". Per questo le applicazioni si concentreranno su "messaggi privati, storie, piccoli gruppi, pagamenti sicuri". Il fondatore ha sintetizzato il futuro di Facebook in sei principi, che dovrebbero guidare Facebook come Instagram, Whatsapp come Messenger: crittografia, interazioni private, riduzione del tempo in cui la società conserva i dati, sicurezza, interoperabilità (cioè dialogo tra le app del gruppo), sicurezza dei dati. Si tratta, ha sottolineato Zuckerberg, si principi che "cambiano radicalmente il modo in cui gestiremo la società".

Le nuove funzioni

Durante la conferenza è stato inoltre reso noto che Facebook lancerà anche una nuova funzione chiamata Product Catalog per WhatsApp Business. Il social network fondato da Zuckerberg, invece, avrà un design del tutto nuovo con un News Feed meno enfatizzato e app nuove per diverse funzioni, dall’e-commerce ai video on demand. La compagnia ha inoltre reso noto alcune funzioni che puntano a incoraggiare gli utenti a interagire con il loro cerchio ristretto di amici oppure ad utilizzarlo sul lavoro, come l’opzione Secret Crush per Facebook Dating e uno strumento per prenotare gli appuntamenti.

Data ultima modifica 30 aprile 2019 ore 21:05