Google Stadia, un video mostra Doom Eternal a 4K e 60 frame al secondo

La presentazione della nuova piattaforma di game streaming Google Stadia non ha lasciato indifferenti gli appassionati di videogiochi. Negli ultimi giorni sono nate su Internet numerosissime discussioni sul servizio dell’azienda di Mountain View e sull’impatto che potrebbe avere sull’intero settore videoludico. Uno dei temi più caldi riguarda i titoli che saranno disponibili per la nuova piattaforma. Durante l’evento di presentazione, Google non si è sbottonata più di tanto sull’argomento e probabilmente sarà necessario attendere ancora un po’ per scoprire quanto sarà ampio il catalogo del servizio. Una certezza arriva però da ID Software: la casa produttrice di videogiochi ha annunciato che Doom Eternal sarà disponibile per Stadia. Recentemente il sito GameSpot ha diffuso un video in cui è possibile osservare la capacità della piattaforma di game streaming di riprodurre lo sparatutto con una risoluzione di 4K/60 fps e il supporto all’HDR.

Doom Eternal su Stadia

ID Software ha rivelato che Doom Eternal potrà essere giocato su ogni dispositivo compatibile con Stadia, inclusi smartphone, tablet e Smart TV. Il gioco supporterà il controller creato da Google per la nuova piattaforma, dotato di un microfono che consentirà ai giocatori di interagire con Assistant e ottenere informazioni di vario tipo. Marty Stratton, produttore esecutivo di ID Software, ha svelato che realizzare il porting dell’ultimo Doom per la nuova piattaforma è stato piuttosto rapido: al team di sviluppo sono servite solo poche settimane di lavoro per completare il progetto. Al momento non è chiaro se il gioco verrà reso disponibile per il servizio di Google contemporaneamente all’uscita su Xbox One, PlayStation 4, PC e Switch o se arriverà in un secondo momento.

Bethesda parteciperà all’E3 2019

Bethesda ha da poco confermato la propria partecipazione all’Electronic Entertainment Expo (E3) 2019, la più grande kermesse al mondo dedicata ai videogiochi. Quest’anno la fiera di svolgerà dal 11 al 14 giugno e vedrà la partecipazione di alcuni dei nomi più importanti dell’industria videoludica. La conferenza di Bethesda è fissata per lunedì 10 giugno e inizierà alle 02:30: è probabile che in questa occasione saranno rivelate nuove informazioni su Doom Eternal, inclusa la data di uscita.