Salone Ginevra, ecco E-Qooder: il full electric griffato Tod's

No code. Nessun codice, nessuna categoria. Unica regola: full electric. Al Salone dell'auto di Ginevra del 2019 arriva E-Qooder (LE FOTO), il mezzo che non è una macchina, non è una moto e non è uno scooter. Ha quattro ruote, ma ha l'agilità di un due ruote. Con la sicurezza di un'automobile e per lo più ad impazzo ambientale zero. (TUTTI I VIDEO)

Stessa linea della scarpa

È disponibile anche nella versione griffata Tod's, l'azienda italiana delle scarpe che ha recentemente lanciato proprio la linea "No Code", l'ibrido nel mondo delle calzature. E il Qooder ripropone la stessa linea e colori della scarpa a cui si ispira: scocca nera, cerchioni bianchi e banda rossa posteriore.

Salone dell'auto a Ginevra: i video Guarda tutti i video