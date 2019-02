Amazon apre alle televendite: tuffo nel passato per guardare al futuro

Un tuffo nel passato per guardare avanti. Così si può riassumere l’ultima strategia di Amazon, che per rafforzare il settore dell’e-commerce ha deciso di puntare sulle vecchie televendite. Stando alle indiscrezioni riferite dal sito TechCrunch, la società di Jeff Bezos ha lanciato negli Usa Amazon Live, un nuovo canale streaming che trasmette in diretta, grazie al quale i venditori possono esibire i loro prodotti e i clienti acquistarli tramite il portale. Una simile funzione è in fase di test anche da parte di Facebook.

In mostra i prodotti di tutte le categorie

Due anni fa, l’azienda di Seattle aveva già esplorato il campo delle televendite con un canale video in streaming focalizzato solamente su prodotti per la moda e la cura del corpo. Il nuovo Amazon Live, invece, copre tutte le categorie, dai prodotti per una smart home ai giochi, dall’elettronica agli articoli sportivi, e dà la possibilità ai commercianti di mettere in mostra la loro merce con tanto di dimostrazioni in diretta. Inoltre, durante la trasmissione, sul lato inferiore dello schermo apparirà una barra con tutti i prodotti oggetto della televendita, che gli utenti potranno scorrere ed eventualmente acquistare con un click. Al nuovo canale si può accedere direttamente dal sito di Amazon oppure tramite il menu principale dell’app, sia su dispositivi iOS che Android.

Il test di Facebook

Oltre alle ultime indiscrezioni relative ad Amazon, lo scorso dicembre TechCrunch aveva rivelato che anche Facebook è al lavoro per sviluppare una nuova funzione dedicata ai venditori, grazie alla quale potranno mostrare i loro prodotti tramite video in diretta, con la possibilità per i potenziali clienti di prenotare la merce ed eventualmente acquistarla attraverso Messenger. Al momento, il social sta provando questo nuovo sistema di televendita in Thailandia e i primi riscontri paiono essere positivi, sia da parte dei commercianti che da parte dei compratori. Le dirette Facebook, infatti, da un lato consentono di mostrare molti più dettagli di un prodotto rispetto alle semplici fotografie, mentre dall’altro permettono agli acquirenti di fare domande e ottenere immediatamente una risposta.