Vaccini: comunicazione digitale fondamentale per capirne l'importanza

Sarà importantissima la comunicazione attraverso i mezzi digitali perché le persone comprendano l’importanza della vaccinazione. A sottolineare il ruolo giocato delle nuove tecnologie per accrescere la consapevolezza del pubblico in ambito di sanità è il libro edito da Carocci che raccoglie le iniziative del progetto #PerchéSì di Sanofi Pasteur Italia. Il testo è stato presentato a Milano durante l’Open Innovation Summit di Startup Italia 2018 e comprende varie campagne sui vaccini create, con il contributo di istituzioni della Sanità Pubblica, da 30 studenti che ambiscono a diventare comunicatori in ambito medico e scientifico.

Spiegare i vaccini con la tecnologia

La tecnologia evolve in continuazione e offre nuove possibilità, ma non si possono ignorare i rischi legati a queste pratiche, che se non utilizzate correttamente portano in alcuni casi alla disinformazione. Tra i progetti descritti all’interno di #PerchéSì e mirati a diffondere il valore dei vaccini grazie a una buona comunicazione ci sono narrazioni transmediali con contenuti pensati appositamente a seconda delle potenzialità del mezzo, piattaforme digitali interattive, geolocalizzazione e QR code da leggere con i propri smartphone. Iniziative create per andare incontro agli utilizzatori delle nuove tecnologie e per contrastare la disinformazione spesso presente sulle più recenti piattaforme “con informazioni scientifiche e autorevoli, che siano anche efficaci”, come spiegato dal general manager di Sanofi Pasteur Italia Mario Merlo.

Importanza vaccini messa in dubbio

Come dimostrano le tendenze no-vax emerse in alcuni video proposti da YouTube, oggi più che mai sembra difficile districarsi nel mondo dell’informazione riguardante i vaccini. Paolo Bonanni, professore dell’Università di Firenze e co-presidente della giuria di #PerchéSì, sottolinea infatti come siano sempre di più le notizie false sui vaccini, la cui importanza è sottovalutata e messa in dubbio. “In realtà - spiega l’esperto - i vaccini sono la più importante scoperta medica fatta dall’uomo”. Proprio un arresto delle vaccinazioni a partire dal 2016 ha portato a un nuovo rialzo dei casi di morbillo nel mondo, dopo che l’incidenza della malattia infettiva era apparsa in forte riduzione dal 2000.