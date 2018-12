Cresce la passione per gli e-Book, Italia quarta nel mondo

E-Book, che passione! Anche nel 2018, gli Italiani si confermano grandi amanti della lettura digitale. Come rivela l’annuale classifica sull’e-Reading stilata da Rakuten Kobo, l’Italia si posizione al quarto posto nel mondo per numero di libri in formato digitale scaricati negli ultimi 12 mesi, dietro a Canada, Olanda e Francia.

Per quanto riguarda i gusti, se da un lato gli Italiani prediligono ancora i romanzi gialli e thriller proprio come nel 2017, dall’altro si stanno appassionando sempre più anche al genere rosa, che quest’anno ha avuto un enorme successo.

Il rapporto, inoltre, mostra come in Italia sia in costante crescita il tempo dedicato alla lettura, un passatempo che ha trovato una rinnovata vitalità anche grazie all’avvento degli e-Book.

I 10 e-Book più letti in Italia

'Il bambino silenzioso' di Sarah A. Denzil guida la graduatoria dei dieci libri più letti nel Belpaese, seguito 'Stronze si nasce' di Felicia Kingsley e da 'Testimone silenziosa' di Holly Seddon. L’unico autore italiano presente è Donato Carrisi con 'L'uomo del labirinto'. Ecco la classifica completa.



1. Il bambino silenzioso - Sarah A. Denzil

2. Stronze si nasce - Felicia Kingsley

3. Testimone silenziosa - Holly Seddon

4. Eleanor Oliphant sta benissimo - Gail Honeyman

5. Non ho tempo per amarti - Anna Premoli

6. Un perfetto bastardo - Vi Keeland

7. La scomparsa di Stephanie Mailer- Joël Dicker

8. L'uomo del labirinto - Donato Carrisi

9. La vittima perfetta - Robert Bryndza

10. La donna di ghiaccio - Robert Bryndza

La top 10 degli e-Book completati in Italia

Nel rapporto Kobo compare anche la classifica dei dieci libri che gli italiani hanno effettivamente letto dall’inizio alla fine. In questo caso, ben 8 delle 10 posizioni totali sono coperte da romanzi rosa, mentre le altre due sono occupate dai thriller.

1. L'infinito tra me e te - Mariana Zapata

2. Wrong love - Penelope Douglas

3. The contractor - Daniela Volonté

4. Trinity. Body - Audrey Carlan

5. Questa volta rimango con te - Jana Aston

6. La ragazza delle perle - Lucinda Riley

7. Tutto per te - Laura Gay

8. Il silenzio del ghiaccio - Tess Gerritsen

9. Un milione di dollari per portarti a letto - J. V. MIA

10. Non sfidarmi - Lee Child