Amazon, rilasciate informazioni inedite sul nuovo Kindle Paperwhite

Inizialmente, l’arrivo degli ebook reader era stato accolto con un certo timore dagli amanti della lettura. La paura che i nuovi dispositivi potessero sostituire del tutto i libri cartacei era difficile da scacciare. Col passare del tempo, molti lettori hanno capito che la nuova tecnologia può coesistere senza problemi con i volumi tradizionali, anche se qualche purista continua a rifiutarsi categoricamente di utilizzarla. L’innovazione tecnologica degli ebook reader, sebbene più lenta rispetto a quella degli smartphone e di altri dispositivi, è in continua evoluzione e ogni piccola aggiunta offre agli utenti una migliore esperienza di lettura. Da poco, Amazon ha rilasciato delle informazioni inedite sul nuovo modello del Kindle Paperwhite, uno dei suoi prodotti di punta. L’e-reader sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 7 novembre.

Resistenza all’acqua

Amazon ha dichiarato che la nuova versione del Kindle Paperwhite presenterà delle caratteristiche molto attese dagli appassionati e presenti in altri ebook reader, come la resistenza all’acqua e la capacità di riprodurre gli audiolibri di Audible. Sarà dunque possibile utilizzare il dispositivo mentre si è nella vasca da bagno senza temere di romperlo. Il nuovo Paperwhite gode della certificazione IPX8 ed è in grado di sopportare l’immersione in acqua fino a due metri di profondità per un tempo limite di 60 minuti.

Un design riveduto e corretto

Lo schermo dell’ebook reader è stato migliorato e, pur misurando sempre 6 pollici, presenta una maggiore illuminazione (il 10% in più rispetto alla versione precedente) e offre un effetto visivo che ricorda da vicino la tradizionale carta dei libri. È in alta definizione, non affatica la vista e può essere utilizzato anche all’aperto senza problemi. È dotato, inoltre, di una comoda protezione antigraffio. Il design complessivo di Kindle Paperwhite è stato rivisto. Rispetto al modello precedente, l’ebook reader è del 10% più sottile. Inoltre, è stato realizzando utilizzando un materiale antiscivolo che rende l’esperienza d’uso più gradevole.

Saranno disponibili due versioni del dispositivo: quella base metterà a disposizione dell’utente una memoria da 8 GB e la possibilità di connettersi al Wi-Fi, mentre quella più avanzata offrirà anche il 3G e una capacità di archiviazione di 32 GB.