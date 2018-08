Secondo una ricerca, ascoltare audiolibri migliora la vita

Il tempo è la risorsa più preziosa di tutte. A differenza dei soldi, è impossibile racimolarne una quantità maggiore di quella che si possiede e non si può fare altro che cercare di utilizzarla al meglio. È importante rendersi conto che in una giornata il tempo a disposizione per svolgere delle attività utili per il nostro benessere è superiore rispetto a quello che si potrebbe pensare.

Uno studio condotto nel 2016 dal Trades Union Congress ha dimostrato che 3.7 milioni di lavoratori passano più di due ore al giorno sui mezzi pubblici. La società Jeyes, specializzata in prodotti per la pulizia della casa, ha inoltre calcolato che in media i cittadini inglesi dedicano più di 21 ore alla settimana ai lavori domestici. Si tratta di una notevole quantità di tempo, che potrebbe essere resa più significativa e utile per il benessere psicofisico, adottando la sana abitudine di ascoltare audiolibri, podcast, documentari e altri contenuti in grado di stimolare l'intelletto e di intrattenere.

Più emozionanti di un film

Uno studio condotto dall’University College London (UCL), in collaborazione con Audible, ha scoperto che l'ascolto di audiolibri offre un appagamento emotivo superiore rispetto alla visione di un film o della TV. Il test, che è stato condotto su 100 persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, prevedeva l'ascolto di un brano tratto da un libro e la visione della medesima scena riproposta in un adattamento per il grande schermo. I risultati indicano che gli audiolibri sono in grado di generare delle risposte psicologiche più forti, come indicato da maggiori fluttuazioni del battito cardiaco e dell’attività elettrodermica (che misura le variazioni nelle caratteristiche elettriche della pelle, le quali variano in base alle risposte del sistema nervoso simpatico, coinvolto nella regolazione del comportamento emozionale), rispetto a quelle misurate durante la proiezione dei film.

Quando ascoltarli

Queste caratteristiche degli audiolibri (ma anche dei podcast e degli audio documentari) li rendono perfetti per alleggerire le attività tediose e ripetitive, come i lavori domestici e le lunghe attese in mezzo al traffico congestionato o nella sala d’attesa di un medico. Possono essere anche abbinati all'attività fisica, rendendo così l'esperienza ancora più salutare e appagante.