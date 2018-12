Causa contro Apple: schermo iPhone più piccolo di quanto dichiarato

In alcune delle pubblicità dei nuovi iPhone, Apple avrebbe deciso di nascondere il notch, la tacca nera sulla parte alta del display dove si trova la fotocamera, per ‘barare’ sulle dimensioni dello schermo. Questa almeno, secondo il portale Cnet, è la versione di due querelanti che hanno citato in giudizio Cupertino, rea di non rispettare nei suoi ultimi smartphone la definizione tanto pubblicizzata di ‘all screen’. Nei dati ufficiali comunicati, infatti, l’azienda attribuisce ai display dell’iPhone dimensioni che in realtà includono parti quali gli angoli e lo stesso notch. Attraverso la causa, i consumatori vorrebbero ora ottenere lo stato di class action.

Apple, display iPhone più piccoli

Quali sono le dimensioni dei display dei nuovi iPhone? La risposta è "dipende". Secondo quanto dichiarato da Apple, ad esempio, l’iPhone X vanterebbe uno schermo da 5.8 pollici ma nella causa contro il colosso californiano due consumatori sostengono che la misura sarebbe minore, di circa 5.6875 pollici. La differenza tra le due versioni è data dalla tacca nera posta sulla porzione superiore del display, che Cupertino include nelle dimensioni dichiarate nonostante si tratti di uno spazio non utilizzabile, dedicato ad ospitare la fotocamera e i sensori. Non è però tutto qui: secondo il documento legale di 55 pagine, anche la risoluzione riferita da Apple non sarebbe veritiera. Per iPhone X, la casa produttrice parla di 2436 x 1125 pixel, ma secondo la causa lo smartphone “non usa veri pixel composti dai tre sub-pixel rosso, verde e blu” ma al contrario “fatti soltanto da due sub-pixel – si legge su Cnet – il che è meno di quanto pubblicizzato”. Inoltre, anche in una delle immagini utilizzate per sponsorizzare iPhone XS, lo sfondo dello smartphone di colore nero finirebbe per nascondere il notch.

Huawei e Samsung abbandonano il notch

Mentre in un primo momento diverse compagnie avevano imitato la scelta compiuta da Apple, dotando i più recenti smartphone del notch frontale, sembra che diverse aziende stiano ora facendo dietrofront. Huawei ha infatti appena presentato Nova 4, che sostituisce la tacca nera con un piccolo foro nel display che ospita la fotocamera. Una linea di design simile dovrebbe inoltre essere seguita anche da Samsung con il lancio di Galaxy S10, certamente uno tra gli smartphone più attesi del 2019. Insomma, il notch potrebbe presto rappresentare il passato, oltre che costare piuttosto caro a Apple.