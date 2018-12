Huawei lancia Nova 4: smartphone con foro e fotocamera da 48 megapixel

Niente 2019, Huawei ha deciso di anticipare il futuro al 2018. L’azienda cinese ha infatti svelato Nova 4. Il nuovo modello, lanciato dopo settimane di indiscrezioni e anticipazioni, inaugura per la compagnia la linea degli smartphone con il foro, ovvero quel piccolo buco posto su un lato del display che ospita la fotocamera, sostituendo il notch. Proprio la qualità del comparto fotografico rappresenta uno dei tratti distintivi di Huawei Nova 4, che farà il suo debutto sul mercato cinese il 27 dicembre per poi essere disponibile anche in Europa all’inizio del 2019.

Huawei Nova 4, fotocamera frontale da 48 megapixel

A fine novembre, Huawei aveva confermato come autentica un’immagine in circolazione che raffigurava uno smartphone con un foro circolare sul display in sostituzione del notch, la tacchetta nera lanciata inizialmente da iPhone X che ospita la fotocamera. A distanza di poche settimane, l’azienda cinese ha lanciato ufficialmente il suo nuovo device di punta, Nova 4, con un design che rispetta quanto anticipato. L’obiettivo frontale integrato nel display sarà di 25 megapixel, pensato per selfie di alta qualità e abbinato a una tripla fotocamera posteriore disponibile in due varianti. Nel modello standard, gli obiettivi sono da 20, 16 e 2 megapixel, mentre nel dispositivo più performante compare un sensore principale da 48 megapixel.

In Europa nelle prossime settimana

Huawei Nova 4 sarà disponibile in diverse colorazioni e monterà il processore Kirin 970 già presente sul P20 Pro. Lo smartphone presenta inoltre un display da 6.4 pollici con risoluzione FHD+, una memoria Ram da 8 GB e uno spazio interno di 128 GB. Completano il pacchetto una batteria da 3.750 mAh e un sensore per impronte digitali montato sulla parte posteriore. In attesa dell’arrivo in Europa, i prezzi del dispositivo vanno da circa 395 euro per la versione standard a circa 435 euro per il modello con l’obiettivo da 48 megapixel. Huawei ripeterà la scelta del foro circolare al posto del notch anche per lo smartphone View 20 di Honor, il brand low cost dell’azienda cinese.