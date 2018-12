Sky e Vodafone collaborano per realizzare il primo servizio giornalistico in diretta in tutta Europa che sarà trasmesso grazie alla rete 5G. L’evento si terrà domani, venerdì 7 dicembre a Milano, in occasione della Prima della Scala: una troupe di Sky TG24 utilizzerà infatti una telecamera collegata alla rete 5G di Vodafone che, durante l’edizione pomeridiana del notiziario delle ore 17, riprenderà le celebrità presenti al teatro meneghino per l’inaugurazione della stagione lirica, che si aprirà con l’Attila di Giuseppe Verdi. Un importante passo all’interno di un ampio progetto attraverso il quale l’operatore telefonico vuole rendere Milano la capitale europea del 5G.

Sky TG24 in collegamento live grazie al 5G di Vodafone

Sky e Vodafone hanno scelto il capoluogo lombardo e uno dei suoi simboli, il teatro la Scala, come luogo da cui trasmettere per la prima volta in Europa un servizio giornalistico live appoggiandosi alla rete 5G. Grazie al sistema messo a punto dalle due compagnie, un operatore di Sky TG24 filmerà grazie a una telecamera collegata a un encoder locale, che sfrutta il 5G, contenuti audiovisivi che saranno trasmessi in altissima risoluzione alla sala di regia di Sky, dove si potrà scegliere tra la messa in onda in diretta o le operazioni di post-produzione. La nuova rete di 5G messa a disposizione da Vodafone consente infatti il trasferimento di contenuti quasi istantaneo, e il flusso video caratterizzato da un’altissima risoluzione potrà andare in onda pressoché in contemporanea all’invio. La bassa latenza e la grande capacità di trasferimento dati del 5G permettono tale attività anche in mobilità, in aree affollate così come in quelle più remote.

Il progetto di Sky e Vodafone

Il progetto è stato sviluppato da Sky Italia e Vodafone con Altran, grazie anche alla collaborazione con D1 Group nel tentativo di sperimentare la rete 5G dell’operatore telefonico nell’area di Milano. Contemporaneamente, Vodafone sta lavorando con altri 38 partner industriali e istituzionali a 41 progetti che toccano vari settori, con l'obiettivo di trasformare Milano nella prima città europea nell'ambito del 5G.