I veterani potranno consultare le proprie cartelle cliniche su iPhone

Secondo un report diffuso da The Wall Street Journal sembra che Apple sia in trattativa col Dipartimento statunitense degli Affari dei veterani per fornire agli ex militari una cartella clinica elettronica da consultare sul proprio iPhone. Un accordo di questo genere permetterebbe alla compagnia di Cupertino di portare avanti il proprio cammino nel settore sanitario, iniziato col lancio dell’Apple Watch 4, uno smartwatch dotato di varie funzioni utili per monitorare le condizioni di salute (tra cui un elettrocardiogramma). Se le trattative dovessero andare a buon fine, Apple potenzialmente otterrebbe nove milioni di veterani americani come nuovi clienti.

Le cartelle cliniche elettroniche

The Wall Street Journal sostiene che le trattative tra Apple e il Dipartimento statunitense degli Affari dei veterani siano iniziate l’anno scorso tramite uno scambio di e-mail. Se le due parti riusciranno a trovare un accordo, l’azienda di Cupertino creerà dei software specifici per il trasferimento delle cartelle mediche su iPhone. I veterani potranno consultarle direttamente dal proprio smartphone. Nelle intenzione di Apple, questa possibilità dovrebbe semplificare le visite in ospedale dei pazienti. Come parte dell’accordo, la compagnia dovrebbe fornire al Dipartimento tutto il supporto tecnico necessario.

Secondo il report diffuso da The Wall Street Journal, in futuro Apple potrebbe offrire degli abbonamenti a vari servizi sanitari tramite la sua applicazione Salute, già utilizzabile dallo scorso gennaio per registrare i propri dati sanitari e i risultati degli esami di laboratorio.

Le funzioni di Apple Watch 4

Negli scorsi mesi, Apple ha stretto degli accordi con vari ospedali e ha puntato molto sulle funzioni di Apple Watch 4 utili a monitorare le condizioni di salute degli utenti. Grazie allo smartwatch, infatti, gli utenti non solo hanno accesso a varie applicazioni utili a condurre uno stile di vita più sano e attivo, ma possono anche misurare il proprio battito cardiaco e tenere sotto controllo altri parametri importanti. La funzione più interessante è la possibilità di eseguire un elettrocardiogramma appoggiando un polpastrello sulla corona dell’orologio.