Nintendo LABO annuncia il terzo kit dedicato ai veicoli

Nintendo espande la propria linea di costruzioni in cartone con un nuovo intrigante prodotto per la console di gioco Switch. Dopo il kit assortito e quello robotizzato, lanciati sul mercato lo scorso aprile, la casa giapponese ha annunciato l'arrivo di un nuovo accessorio della gamma Nintendo LABO: il Vehicle Kit.

Una chiave di cartone per muoversi tra cielo e mare

Il nuovo set comprende: un volante pieghevole e girevole con comandi laterali, il pedale dell'acceleratore (che dovrebbe resistere anche alla pressione dei guidatori più sportivi), un joystick per pilotare un aereo, un timone che controlla un sottomarino e una ‘chiave’, all'interno della quale inserire il Joy-Con, che serve per 'accendere' tutti i veicoli. Il Vehicle kit sembra destinato ad un nuovo gioco ambientato su un'isola che nasconde segreti in ogni luogo e che possono essere svelati solo con l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto a disposizione. L'azienda giapponese non ha però escluso di poter rendere compatibile questa nuova ‘periferica’ con altri titoli già disponibili per Nintendo Switch, tra cui, ovviamente, tutta la serie di Mario Kart.

Il Vehicle Kit di Nintendo LABO sarà disponibile sul mercato italiano a partire da settembre. Ancora da scoprire il prezzo ufficiale.

Il sempre giovane cabinato

Oltre a Nintendo LABO, anche un'altra azienda giapponese ha ideato un prodotto interamente di cartone, destinato a tutti i fieri possessori di Nintendo Switch. Per consentire anche ai non più giovanissimi di rivivere le emozioni della propria infanzia, Nyko ha lanciato sul mercato PixelQuest Arcade kit. Si tratta di un set che ricrea nel minimo dettaglio un videogioco cabinato, passatempo preferito di molti adolescenti a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Oltre alla struttura portante, nel kit sono compresi anche degli adesivi per rendere più vivace la creazione e delle manopole da posizionare sugli stick analogici dei controller Switch per ricreare le sensazioni che si potevano vivere nelle vecchie sale giochi. Al momento, PixelQuest Arcade kit è disponibile solo negli Stati Uniti, ma Nyko distribuisce i propri prodotti anche in Italia e non è da escludersi, quindi, che possa presto essere lanciato anche sul mercato europeo.