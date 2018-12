Pokémon, due nuovi giochi in arrivo per Nintendo Switch

Buone notizie per gli appasionati di Pikachu e gli altri Pokémon: il 16 novembre Pokemon Let's GO Pikachu e Let's GO Eevee arriveranno su Nintendo Switch.

I due nuovi "Pokémon Let's Go"

Ad annunciarlo è stata la stessa Pokémon Company, mercoledì 30 maggio, durante una conferenza stampa a Tokyo. La notizia è stata accompagnata da un trailer diffuso sui social network. I due titoli (entrambi della Game Freak), riporteranno i giocatori nella regione di Kanto, ambientazione degli esordi della saga.

L'interazione con “Pokémon Go”

Entrambe le versioni del gioco per Nintendo Switch potranno interagire con "Pokémon Go", la app di realtà aumentata disponibile su dispositivi iOS e Android che è stata un vero e proprio fenomeno globale. L'interazione è possibile anche grazie a un nuovo dispositivo, in uscita il 16 novembre 2018: la "Poké Ball Plus", utilizzabile sia con "Pokémon Go" che con "Let's Go".

Altro titolo: "Pokémon Quest"

Nei due "Let's Go" ci sarà anche un nuovo Pokémon. Durante la conferenza stampa è stato presentato un ultimo videogioco, pensato per giocatori di tutte le età e sempre per la console Nintendo, ma già disponibile per il download gratuito su eShop: si tratta di "Pokémon Quest”", avventura in un mondo in cui tutto – Pokémon compresi – è cubico.