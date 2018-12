WhatsApp, ecco le nuove funzioni per le conversazioni di gruppo

Novità in arrivo per i gruppi di WhatsApp. L’app di messaggistica di proprietà di Facebook, attraverso un post sul proprio blog, ha annunciato una serie di nuove funzioni, tra cui una che permette agli utenti di individuare con facilità i messaggi che li riguardano in una conversazione di gruppo.

Abbandono definitivo

Le nuove funzioni, scrive WhatsApp, sono disponibili per Android e iPhone. Tra le modifiche introdotte c’è la possibilità di abbandonare un gruppo definitivamente "così da non poter essere continuamente aggiunti" contro la propria volontà. Gli amministratori di una conversazione, invece, non potranno essere rimossi dal gruppo che hanno creato.

La descrizione del gruppo

Grazie alle modifiche apportate nei gruppi è ora possibile inserire "un breve testo all'interno della schermata 'Info gruppo' che permette di impostare lo scopo, le regole e l'argomento del gruppo stesso". Informazioni che i nuovi aggiunti alla conversazione possono leggere in cima alla chat non appena vi entrano. Con la presenza delle "regole d'ingaggio" potrebbe ad esempio essere possibile frenare almeno in parte distorsioni come la proliferazione delle fake-news che al momento, come spiegato anche dalle inchieste di Sky TG24, è impossibile monitorare a causa della crittografia end-to-end. L’oggetto, l'immagine e la descrizione della conversazione, inoltre, con le nuove modifiche possono essere cambiati solo da partecipanti indicati dall'amministratore. Questi ultimi, infine, da ora possono revocare "i privilegi di amministratore ad altri partecipanti al gruppo".

Il nuovo tasto

"Se sei rimasto inattivo in una chat di gruppo per un po' di tempo", Whatsapp introduce la possibilità di avere una vera e propria "panoramica delle menzioni" grazie al nuovo tasto @. Posizionato nell'angolo in basso a destra della chat permette di visualizzare velocemente i messaggi "in cui qualcuno ti ha menzionato o ti ha risposto". Inoltre, spiega l’app di messaggistica, è possibile trovare chiunque faccia parte del gruppo cercando i partecipanti direttamente dalla schermata "Info gruppo".