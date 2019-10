MotoGp, Marquez vince anche il Gp del Giappone. A Motegi terzo Dovizioso. FOTO

Marc Marquez vince anche il Gran Premio del Giappone classe MotoGp, sedicesima gara di un Motomondiale già vinto dallo spagnolo. Il pilota della Honda è partito in testa e, tranne per un breve tratto poco dopo il via, ha mantenuto il comando della corsa. Sul traguardo ha preceduto la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo e la Ducati di Andrea Dovizioso. Quarto Vinales, sesto Morbidelli che era scattato dalla prima fila. Caduta per Rossi a 4 giri dal termine