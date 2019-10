Marc Marquez vince il Gp del Giappone a Motegi, classe MotoGp, e regala il titolo costruttori alla Honda (FOTO - RACCONTO). Il campione del mondo, nella sedicesima gara del Motomondiale, è partito dalla pole e ha mantenuto il comando praticamente per tutta la corsa. Dietro di lui si sono piazzati il francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e l’italiano della Ducati Andrea Dovizioso. Corsa da dimenticare per Valentino Rossi che, partito dalle decima posizione, è caduto (senza conseguenze fisiche) a pochi giri dalla fine. Quinta piazza per Franco Morbidelli, scattato dalla seconda posizione (LE QUALIFICHE DEL SABATO).

Marquez regala il titolo costruttori alla Honda

Quella di Motegi è per Marquez la vittoria numero 54 in top-class: eguaglia i successi ottenuti da Mick Doohan e da Dani Pedrosa. Un trionfo che ha permesso alla Honda di ottenere i punti necessari per vincere in casa il 25esimo titolo in classe regina. “A due giri dalla fine si è acceso l'allarme benzina, ma ho fatto un giro pulito e sono riuscito a terminare senza problemi. Se avessi forzato di più non sarei riuscito a finire la gara: è stata una bella vittoria, ma non è stato semplice”, ha commentato il pilota spagnolo, che nella gara precedente ha vinto il suo sesto titolo in MotoGp. Marquez è rimasto in testa per tutta la corsa, tranne per un breve tratto poco dopo il via in cui Quartararo era riuscito a superarlo.

Per Dovizioso centesimo podio

Soddisfatto anche Dovizioso, che arrivando terzo è salito sul podio per la centesima volta in carriera. Ha anche consolidato il vantaggio in classifica generale per il secondo posto a fine stagione (LA CLASSIFICA). "Volevo arrivare secondo, ma non ci sono riuscito. Sono comunque contento perché abbiamo faticato nel weekend, ma in gara siamo riusciti a trovare il ritmo e a centrare la scelta giusta sulle gomme”, ha detto il pilota della Ducati.

Fuori Valentino Rossi

Non è arrivato al traguardo, invece, Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha è caduto alla curva 1 a 4 giri dalla fine, mentre si trovava in undicesima posizione. “Sono partito non benissimo, dietro la lotta è selvaggia ed eravamo nella giungla. Mi sono toccato con una Ktm e ho perso un po'. Ho lottato con Petrucci, poi alla fine alla curva 1 devo aver fatto un piccolo errore, ma a parte la caduta è stata una gara molto difficile e il mio passo non era niente di che”, ha commentato Rossi. Fuori anche Andrea Iannone.