Gennaro Gattuso lascia la panchina del Milan, dopo il quinto posto in campionato che non è valso la qualificazione in Champions League. L'allenatore era stato chiamato dopo l'esonero di Montella nel novembre del 2017. Per lui da tecnico un'avventura altalenante, dopo i trionfi in campo. Gattuso, classe 1978, ha debuttato in B e poi in A con la maglia del Perugia (nella foto) nelle stagioni 1995-1996 e 1996-1997