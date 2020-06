L'ex giocatore, morto a 78 anni, celebre per le punizioni "a foglia morta", è stato tra i simboli dei nerazzurri allenati da Helenio Herrera negli anni Sessanta. Con il club milanese è stato capitano per tre stagioni, vincendo 4 scudetti, 2 coppe dei Campioni e 2 coppe Intercontinentali. Ha concluso la carriera da calciatore col Genoa per poi diventare allenatore e successivamente osservatore e dirigente