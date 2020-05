8/16 ©LaPresse

Lascia il campo ma non il calcio. La sua carriera da allenatore inizia in Serie B con il Genoa, nella stagione 1974-75. L’anno dopo porta i rossoblù in serie A. Tre anni dopo va al Brescia, che porta in Serie A nel 1980. Torna al Genoa, riportando il Grifone in A nel 1981. Negli anni successivi allena - tra B, C1 e C2 - anche Pisa (portandolo in A due volte), Lazio, Empoli, Cosenza e Carrarese