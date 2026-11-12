Atp Finals 2026, Cobolli nel gruppo di Alcaraz, Medvedev e Tiafoe

Il torneo è in programma all'Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la vedranno con le teste di serie numero 2 e 3 del mondo

Sono stati sorteggiati a Torino i gironi di singolare e di doppio delle Nitto Atp Finals 2026, in programma all'Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre. Nel singolare, composto di due gironi in cui si dividono gli otto protagonisti di questa edizione del torneo, Flavio Cobolli è finito nel gruppo Ivan Lendl: l'azzurro se la vedrà con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Nell'altro gruppo, dedicato a John McEnroe, ci sono Alexander Zverev, Ben Shelton, Arhtur Fils e Rafael Jodar.

Bolelli e Vavassori sorteggiati nel Gruppo Woodforde

Anche i gironi di doppio sono due, anche in questo caso intitolati a leggende della specialità, i "Woodies", gli australiani Mark Woodforde e Mark Woodbridge. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sorteggiati nel gruppo Mark Woodforde: i due azzurri, teste di serie numero 5, dovranno sfidare le teste di serie numero 2 Christian Harrison e Neal Skupski, i numeri 3 Marcel Granollers e Horacio Zeballos e i numeri 7 Kevin Krawietz e Tim Puetz. Nel Gruppo Woodbridge sono state sorteggiate le coppie di Harri Heliovaara/Henry Patten; Marcelo Arevalo/Mate Pavic; Theo Arribage/Albano Olivetti; Orlando Luz/Rafael Matos.