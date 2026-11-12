Atp Finals 2026, Cobolli nel gruppo di Alcaraz, Medvedev e Tiafoe

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Atp Finals 2026, il tabellone: Cobolli nel gruppo di Alcaraz, Medvedev e Tiafoe

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Il torneo è in programma all'Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la vedranno con le teste di serie numero 2 e 3 del mondo

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Sono stati sorteggiati a Torino i gironi di singolare e di doppio delle Nitto Atp Finals 2026, in programma all'Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre. Nel singolare, composto di due gironi in cui si dividono gli otto protagonisti di questa edizione del torneo, Flavio Cobolli è finito nel gruppo Ivan Lendl: l'azzurro se la vedrà con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Nell'altro gruppo, dedicato a John McEnroe, ci sono Alexander Zverev, Ben Shelton, Arhtur Fils e Rafael Jodar.

Bolelli e Vavassori sorteggiati nel Gruppo Woodforde

Anche i gironi di doppio sono due, anche in questo caso intitolati a leggende della specialità, i "Woodies", gli australiani Mark Woodforde e Mark Woodbridge. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sorteggiati nel gruppo Mark Woodforde: i due azzurri, teste di serie numero 5, dovranno sfidare le teste di serie numero 2 Christian Harrison e Neal Skupski, i numeri 3 Marcel Granollers e Horacio Zeballos e i numeri 7 Kevin Krawietz e Tim Puetz. Nel Gruppo Woodbridge sono state sorteggiate le coppie di Harri Heliovaara/Henry Patten; Marcelo Arevalo/Mate Pavic; Theo Arribage/Albano Olivetti; Orlando Luz/Rafael Matos.

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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. Poi la pausa per i problemi al ginocchio. A cura di Federica Villa

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