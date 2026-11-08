Marco Bezzecchi sull’Aprilia del Team Gresini ha vinto il Gran Premio del Qatar della MotoGp, a Losail, precedendo sul traguardo gli spagnoli Marc Márquez su Ducati e Raúl Fernández della Trackhouse. Settimo posto per l’altra Aprilia del Team Gresini di Jorge Martín, che tiene duro nonostante i dolori al polso ma che scivola a meno 60 da Marc Marquez. Márquez rinvia dunque l’appuntamento con il decimo titolo mondiale, quello che gli permetterebbe di staccare Valentino Rossi nella classifica All Time del Motomondiale. Per conquistarlo oggi avrebbe dovuto vincere la gara e sperare che Martín non andasse a punti. Chiude ai piedi del podio la Trackhouse di Ai Ogura. Quinta e sesta le Ktm di Enea Bastianini e Pedro Acosta.

"È una bellissima sensazione - ha commentato Bezzecchi - è quello che ci meritavamo. È stato un weekend eccezionale e mi sono trovato benissimo in moto. Vincere dopo la caduta di ieri ha un sapore ancora più dolce, ora potremo riposarci per poi pensare a Portimao".

Márquez: "Ho cercato di fare la strategia più intelligente possibile"

"Oggi ero molto convinto e ho cercato di fare una strategia il più intelligente possibile, indipendentemente dal piazzamento degli altri - il commento di Márquez -. Ho cercato di controllare il passo e a fine gara ero molto veloce, poi ho visto che Raúl Fernández che aveva qualche difficoltà, l'ho attaccato e l'ho passato". Vincere, oggi, era impossibile: "Bezzecchi era più forte - ha aggiunto - sono stato attento i primi giri nel non rovinare le gomme. Ho aspettato la seconda metà di gara per iniziare a spingere per il podio. Nel complesso sono contento: avrei firmato per fare 32 punti qui".