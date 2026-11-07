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MotoGp in Qatar, Bezzecchi in pole. Secondo Marc Marquez

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Nelle qualifiche di Lusail l'azzurro davanti a tutti con il nuovo record della pista. Secondo tempo per Marc Marquez, poi Di Giannantonio. Alle 17 la gara Sprint. Domani alla stessa ora la gara nella quale Marquez può diventare campione del mondo

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Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position del Gp del Qatar. Con il tempo di 1'50'028, il romagnolo dell'Aprilia ha preceduto Marc Marquez con la Ducati ufficiale e Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati Vr46. Quarto tempo e seconda fila per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), che avrà al sui fianco Francesco Bagnaia (Ducati) e ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Jorge Martin, con l'altra Aprilia ufficiale, ha fatto segnare solo l'undicesimo tempo. 

Domani la gara

Bezzecchi, autore del nuovo record della pista, ha inflitto un distacco di 266 millesimi a Marquez e di 299 a Di Giannantonio. Molto più lontani gli altri piloti, dato che il migliore di coloro che occuperanno la terza fila nella Sprint del pomeriggio e nel Gp di domani, Johann Zarco, (Honda), ha un ritardo di oltre sette decimi. Gli spagnoli Pedro Acosta e Fermin Aldeguer occuperanno le altre due posizioni, mentre in quarta fila oltre a Martin ci saranno Enea Bastianini, decimo, e Brad Binder, dodicesimo ma con un distacco di ben 1,8 secondi. 

Oggi alle 17 la gara Sprint, domani alla stessa ora la gara nella quale Marquez può diventare campione del mondo.

La griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza per il Gp del Qatar.

1/a fila: Marco Bezzecchi (Ita/Aprilia) Marc Marquez (Spa/Ducati) Fabio Di Giannantonio (Ita/Ducati-VR46)

2/a fila Raul Fernandez (Spa-Aprilia) Francesco Bagnaia (Ita-Ducati) Ai Ogura (Gia-Aprilia)

3/a fila Johann Zarco (Fra-Honda) Pedro Acosta (Spa-KTM) Fermin Aldeguer (Spa-Ducati-Gresini)

4/a fila Enea Bastianini (Ita/KTM Tech3) Jorge Martin (Spa/Aprilia) Brad Binder (Rsa/KTM)

5/a fila Franco Morbidelli (Ita/Ducati Vr46) Luca Marini (Ita/Honda) Iker Lecuona (Spa/Ducati-Gresini)

6/a fila Diogo Moreira (Bra/Honda Lcr) Jake Dixon (Gb/Honda) Maverick Vinales (Spa/KTM Tech3).

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