MotoGp in Qatar, Bezzecchi in pole. Secondo Marc Marquez

Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position del Gp del Qatar. Con il tempo di 1'50'028, il romagnolo dell'Aprilia ha preceduto Marc Marquez con la Ducati ufficiale e Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati Vr46. Quarto tempo e seconda fila per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), che avrà al sui fianco Francesco Bagnaia (Ducati) e ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Jorge Martin, con l'altra Aprilia ufficiale, ha fatto segnare solo l'undicesimo tempo.

Domani la gara

Bezzecchi, autore del nuovo record della pista, ha inflitto un distacco di 266 millesimi a Marquez e di 299 a Di Giannantonio. Molto più lontani gli altri piloti, dato che il migliore di coloro che occuperanno la terza fila nella Sprint del pomeriggio e nel Gp di domani, Johann Zarco, (Honda), ha un ritardo di oltre sette decimi. Gli spagnoli Pedro Acosta e Fermin Aldeguer occuperanno le altre due posizioni, mentre in quarta fila oltre a Martin ci saranno Enea Bastianini, decimo, e Brad Binder, dodicesimo ma con un distacco di ben 1,8 secondi.

Oggi alle 17 la gara Sprint, domani alla stessa ora la gara nella quale Marquez può diventare campione del mondo.