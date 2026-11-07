Formula 1, Gp Brasile: Norris in pole a Interlagos, Antonelli secondo

Il pilota della McLaren stacca il miglior tempo nelle qualifiche davanti a George Russell, che viene però penalizzato di cinque posizioni. Leclerc chiude col quarto tempo ma viene retrocesso di dieci posizioni. Parte 20esimo Hamilton
Lando Norris su McLaren conquista la pole position del Gran Premio del Brasile, a Interlagos. Sotto la pioggia, l'inglese precede George Russell, che però è penalizzato di cinque posizioni: dalla seconda piazza partirà il compagno in Mercedes Kimi Antonelli, che ottiene il terzo tempo. Quarto crono per Charles Leclerc, penalizzato di dieci posizioni. Partiranno 20esimo e 21esimo Lewis Hamilton e Max Verstappen, anche loro retrocessi in fondo alla griglia di partenza per una penalità.
In seconda fila, dunque, ci sarà la coppia formata dalla Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Audi di Nico Hulkenberg. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Oliver Bearman (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) e Oscar Piastri (McLaren). Domenica alle 18 il via al Gran Premio del Brasile sul tracciato
di Interlagos.
Tante le sanzioni dovute a interventi sulle macchine e sui motori che hanno superato il limite stagionale consentito. Russell cambia una componente della power unit e perde cinque posizioni, mentre per le Ferrari di Charles Leclerc e Hamilton sono 10. L'inglese, però, a causa di problemi nelle libere è costretto a sostituire tutta la power unit e quindi a partire dal fondo della griglia, dove troverà dietro di lui a fargli compagnia Max Verstappen, sulla cui Red Bull sono stati necessari vari interventi.