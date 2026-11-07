Formula 1, Gp Brasile: Norris in pole a Interlagos, Antonelli secondo

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Formula 1, Gp Brasile: Norris in pole a Interlagos, Antonelli parte secondo

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Il pilota della McLaren stacca il miglior tempo nelle qualifiche davanti a George Russell, che viene però penalizzato di cinque posizioni. Leclerc chiude col quarto tempo ma viene retrocesso di dieci posizioni. Parte 20esimo Hamilton

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Lando Norris su McLaren conquista la pole position del Gran Premio del Brasile, a Interlagos. Sotto la pioggia, l'inglese precede George Russell, che però è penalizzato di cinque posizioni: dalla seconda piazza partirà il compagno in Mercedes Kimi Antonelli, che ottiene il terzo tempo. Quarto crono per Charles Leclerc, penalizzato di dieci posizioni. Partiranno 20esimo e 21esimo Lewis Hamilton e Max Verstappen, anche loro retrocessi in fondo alla griglia di partenza per una penalità.

In seconda fila, dunque, ci sarà la coppia formata dalla Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Audi di Nico Hulkenberg. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Oliver Bearman (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) e Oscar Piastri (McLaren). Domenica alle 18 il via al Gran Premio del Brasile sul tracciato

di Interlagos. 

Tante le sanzioni dovute a interventi sulle macchine e sui motori che hanno superato il limite stagionale consentito. Russell cambia una componente della power unit e perde cinque posizioni, mentre per le Ferrari di Charles Leclerc e Hamilton sono 10. L'inglese, però, a causa di problemi nelle libere è costretto a sostituire tutta la power unit e quindi a partire dal fondo della griglia, dove troverà dietro di lui a fargli compagnia Max Verstappen, sulla cui Red Bull sono stati necessari vari interventi.

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