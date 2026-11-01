MotoGp, Marc Marquez vince il Gp della Malesia. Secondo Acosta

Acosta: "Contento per il finale di stagione"

"All'inizio i fratelli Marquez erano un po' più veloci, poi sono riuscito a rientrare su Alex. Sono contento per i ragazzi e per il finale di stagione che stiamo facendo", ha dichiarato Pedro Acosta dopo il secondo posto. "Abbiamo fatto un altro podio e siamo ancora in lotta per il terzo posto nel Mondiale. Sono rimasto calmo quando ero dietro a Alex Marquez e ho provato a conservare le gomme per l'ultima parte di gara. Ha funzionato e sono soddisfatto", ha aggiunto.

Alex Marquez: "Terzo posto era il massimo"

Sulla gara si è espresso anche Alex Marquez. "Sapevo che sarebbe stata difficile. Mantenere l'intensità per tutta la gara non era facile, la terza posizione era il massimo che potevo fare", ha detto il pilota, ringraziando "il team che ha riparato la moto dopo la caduta di ieri nella Sprint".