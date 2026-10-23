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Alex Zanardi nasceva 60 anni fa, carriera e vittorie di un mito dello sport italiano

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©Getty

Oggi avrebbe festeggiato il compleanno un simbolo dello sport italiano, esempio di resilienza e di un'innata capacità di trasformare ogni situazione avversa in un'opportunità. Dal primo kart costruito in casa alle medaglie olimpiche in handbike, passando per i successi nel motorsport e il drammatico incidente al Lausitzring: l'incredibile storia di Alex Zanardi

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