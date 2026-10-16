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Mondiali ciclismo pista, a Milan oro e record del mondo. Ganna bronzo

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A Shanghai l'azzurro vince la finale dell'inseguimento individuale contro il danese Frederik Madsen dopo aver fermato il cronometro a 3'58"850 nelle qualificazioni. Il precedente primato era già suo, con 3'59"153. L'Italia festeggia anche il bronzo di Filippo Ganna

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Jonathan Milan conquista la medaglia d'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso a Shanghai. L'azzurro ha battuto in finale il danese Frederik Madsen, dopo aver stabilito in mattinata il nuovo record del mondo della specialità nelle qualificazioni. Milan ha fermato il cronometro a 3'58"850, diventando il primo atleta a scendere sotto il muro dei 3'59". Il precedente primato apparteneva allo stesso ciclista italiano, che il 18 ottobre 2024, nella finale iridata di Copenaghen contro il britannico Josh Charlton, aveva fatto segnare 3'59"153. Milan ha così migliorato il proprio record di 303 millesimi. Ai Mondiali di Shanghai arriva anche la medaglia di bronzo di Filippo Ganna, che ha vinto la finale per il terzo posto battendo il danese Rasmus Pedersen.

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