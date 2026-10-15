Mondiali di ciclismo, Italia argento nell'inseguimento uomini e donne

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Mondiali ciclismo 2026: Italia vince argento nell'inseguimento sia maschile che femminile

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©Getty

Le due squadre azzurre hanno ceduto a Danimarca e Gran Bretagna nella rassegna iridata di Shanghai

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L'Italia dell'inseguimento maschile è medaglia d'argento ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. La Danimarca si impone senza storia nella finale, con il tempo di 3'40"865, precedendo di ben 4"731 i quattro azzurri: Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan. 

Anche l'Italia dell'inseguimento a squadre femminile vince la medaglia d'argento ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Nella finale Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini partono in testa ma cedono dopo metà gara alla Gran Bretagna, che si impone col tempo di 4'04"610 e con 5"357 di vantaggio sulle azzurre. Per l'Italia è il secondo argento dopo l'inseguimento maschile. 

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