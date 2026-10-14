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Tennis, rinviato il Six Kings Slam dopo gli attacchi Houthi su Riad

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L'evento, inizialmente programmato dal 21 al 24 ottobre, è stato spostato al periodo tra il 27 e il 30 dicembre. Il torneo - caratterizzato da un ricco montepremi - avrebbe dovuto riunire sei stelle del circuito Atp: lo spagnolo Carlos Alcaraz, il serbo Novak Djokovic, il tedesco Alexander Zverev, gli statunitensi Taylor Fritz e Learner Tien e l'australiano Alex de Minaur

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L'organizzatore saudita Riad Season ha annunciato il rinvio della terza edizione del torneo di esibizione Six Kings Slam - che riunisce i grandi nomi del tennis e la cui disputa era prevista per fine ottobre - in seguito ai sanguinosi attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita (GUERRA IN MEDIORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). L'evento, inizialmente programmato dal 21 al 24 ottobre, è stato spostato al periodo tra il 27 e il 30 dicembre, secondo un comunicato di Riad Season condiviso su X da Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority. 

Sei partecipanti per il ricco montepremi saudita

Il torneo - caratterizzato da un ricco montepremi - avrebbe dovuto riunire sei stelle del circuito: lo spagnolo Carlos Alcaraz, il serbo Novak Djokovic, il tedesco Alexander Zverev, gli statunitensi Taylor Fritz e Learner Tien e l'australiano Alex de Minaur. Da diversi anni l'Arabia Saudita persegue una politica volta a ospitare grandi eventi sportivi sul proprio territorio. Tuttavia, tale strategia ha subito delle battute d'arresto a causa dello scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran a fine febbraio e, più recentemente, del conflitto in Yemen che vede contrapposti gli Houthi (sostenuti dall'Iran) e le forze governative (appoggiate da una coalizione militare guidata da Riad).

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