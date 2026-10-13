Venezia, esonerato Stroppa dopo la sconfitta con l'Atalanta

Fatale il ko di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. "Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde", scrive la società

Il Venezia FC ha ufficializzato, in una nota, l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il Club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il ko di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. "Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde", scrive la società della presidente Francesca Bodie. In pole per il subentro in corsa ci sono Paolo Zanetti e Davide Nicola.

Con l'esonero di Giovani Stroppa dalla panchina del Venezia salgono a quota quattro i tecnici mandati via dai rispettivi club in Serie A dall'inizio della stagione. Il primo allenatore del massimo campionato a saltare era stato Fabio Grosso il 6 settembre (al suo posto Paolo Vanoli), mentre dieci giorni dopo era toccato a Domenico Tedesco a lasciare la guida del Bologna per far posto a Raffaele Palladino. Il 27 settembre era stato invece il Parma a esonerare Carlos Cuesta ingaggiando Alberto Gilardino.