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Venezia, esonerato Stroppa dopo la sconfitta con l'Atalanta

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Fatale il ko di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. "Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde", scrive la società

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Il Venezia FC ha ufficializzato, in una nota, l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il Club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa. Fatale il ko di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. "Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde", scrive la società della presidente Francesca Bodie. In pole per il subentro in corsa ci sono Paolo Zanetti e Davide Nicola.

 

Con l'esonero di Giovani Stroppa dalla panchina del Venezia salgono a quota quattro i tecnici mandati via dai rispettivi club in Serie A dall'inizio della stagione. Il primo allenatore del massimo campionato a saltare era stato Fabio Grosso il 6 settembre (al suo posto Paolo Vanoli), mentre dieci giorni dopo era toccato a Domenico Tedesco a lasciare la guida del Bologna per far posto a Raffaele Palladino. Il 27 settembre era stato invece il Parma a esonerare Carlos Cuesta ingaggiando Alberto Gilardino. 

 

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