La Formula 1 sbarcherà in Ruanda: sarà il primo Gp in Africa dal 1993

La Formula 1 tornerà in Africa "all'inizio degli anni 2030" con un Gran Premio in Ruanda: lo ha annunciato il Circus nel suo sito ufficiale. "La F1 torna in Africa con un accordo decennale per gareggiare in Ruanda. Il Gran Premio africano è pronto a entrare nel calendario della F1 all'inizio degli anni 2030". L'ultimo Gran Premio di F1 nel continente africano si era disputato nel 1993 sul circuito di Kyalami, in Sudafrica.

Prima gara una volta completato il nuovo circuito a Bugesera

L'accordo a lungo termine prevede che la prima gara nel Paese si svolga una volta completato il nuovo circuito appositamente costruito a Bugesera, in Ruanda: il completamento è previsto per l'inizio del prossimo decennio. Il nuovo tracciato sarà realizzato secondo gli standard Fia di Grado 1, nell'ambito di un più ampio progetto di sviluppo sportivo, turistico, infrastrutturale e commerciale guidato dal Rwanda Development Board. Situato a circa 40 chilometri a sud della capitale Kigali e adiacente al nuovo aeroporto internazionale di Kigali, il circuito sarà progettato per integrarsi armoniosamente nel paesaggio naturale, sfruttando i dislivelli del terreno per creare un'esperienza di gara unica e impegnativa, offrendo al contempo una visibilità eccezionale per gli appassionati.