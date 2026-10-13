La Formula 1 sbarcherà in Ruanda: sarà il primo Gp in Africa dal 1993

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La Formula 1 sbarcherà in Ruanda dal 2030: sarà il primo Gp in Africa dal 1993

Sport
©Getty

L'annuncio è arrivato direttamente dal Circus sul proprio sito ufficiale. L'accordo a lungo termine prevede che la prima gara nel Paese si svolga una volta completato il nuovo circuito appositamente costruito a Bugesera

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La Formula 1 tornerà in Africa "all'inizio degli anni 2030" con un Gran Premio in Ruanda: lo ha annunciato il Circus nel suo sito ufficiale. "La F1 torna in Africa con un accordo decennale per gareggiare in Ruanda. Il Gran Premio africano è pronto a entrare nel calendario della F1 all'inizio degli anni 2030". L'ultimo Gran Premio di F1 nel continente africano si era disputato nel 1993 sul circuito di Kyalami, in Sudafrica.

Prima gara una volta completato il nuovo circuito a Bugesera

L'accordo a lungo termine prevede che la prima gara nel Paese si svolga una volta completato il nuovo circuito appositamente costruito a Bugesera, in Ruanda: il completamento è previsto per l'inizio del prossimo decennio. Il nuovo tracciato sarà realizzato secondo gli standard Fia di Grado 1, nell'ambito di un più ampio progetto di sviluppo sportivo, turistico, infrastrutturale e commerciale guidato dal Rwanda Development Board. Situato a circa 40 chilometri a sud della capitale Kigali e adiacente al nuovo aeroporto internazionale di Kigali, il circuito sarà progettato per integrarsi armoniosamente nel paesaggio naturale, sfruttando i dislivelli del terreno per creare un'esperienza di gara unica e impegnativa, offrendo al contempo una visibilità eccezionale per gli appassionati.

TOPSHOT - Attendees follow a presentation as a render of the proposed Formula 1 circuit in Rwanda is displayed on giant screens during the announcement of the Formula 1 African Grand Prix at BK Arena in Kigali on October 13, 2026. Rwanda will host Africa's first Formula One Grand Prix since 1993 in "the early 2030s" after the circuit announced a 10-year deal with the country on October 13, 2026. "Today is a landmark moment for Formula One," F1 president Stefano Domenicali said in a statement. (Photo by Jean Baptiste Nkurunziza / AFP via Getty Images)
2299450515 - ©Getty

Sport: Ultime notizie

La Formula 1 sbarcherà in Ruanda: sarà il primo Gp in Africa dal 1993

Sport

L'annuncio è arrivato direttamente dal Circus sul proprio sito ufficiale. L'accordo a lungo...

Venezia, esonerato Stroppa dopo la sconfitta con l'Atalanta

Sport

Fatale il ko di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo. "Il club arancioneroverde desidera...

Antonelli campione del mondo F1 2026 ad Austin se: le combinazioni

Sport

Il pilota bolognese può conquistare il titolo già nel Gran premio degli Stati Uniti, ma i calcoli...

Serie A, Como-Roma 0-0. Pari Milan e Juve. Ok Lazio e Bologna. VIDEO

Sport

La sesta giornata di campionato prosegue con altre cinque partite. Il match delle 12.30 tra Como...

Partite Serie A

Gp di Singapore, vince Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli. VIDEO

Sport

Dominio del pilota Redbull, che ha trionfato anche nella gara sprint. L'italiano sale a +102 ed è...

Sport: I più letti