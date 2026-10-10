Il francese della Decathlon, scattato con una potente progressione sul Civiglio, succede nell'albo d'oro a Tadej Pocagar, trionfatore dal 2021 al 2025 e assente per i postumi della caduta all'ultima Vuelta. Sul podio anche lo spagnolo Enric Mas e Giulio Ciccone. Con questo successo Seixas diventa il vincitore più giovane nella storia del Lombardia

Paul Seixas ha vinto per distacco la 120esima edizione del Giro di Lombardia, ultima classica Monumento stagionale di 239 chilometri con partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo nove salite (Bocche del Gavarno, Selvino, Colle di Berbenno, Valpiana, Giovenzana, Madonna del Ghisallo, Civiglio e due passaggi sul San Fermo della Battaglia) e 4.600 metri di dislivello. Il 20enne francese della Decathlon Cma Cgm Team, scattato con una potente progressione sul Civiglio, subentra nell'albo d'oro a Tadej Pocagar, trionfatore dal 2021 al 2025 e assente per i postumi della brutta caduta che lo ha costretto al ritiro all'ultima Vuelta.

Mas e Ciccone completano il podio, ottavo Scaroni

Seconda piazza per lo spagnolo Enric Mas (Movistar), primo proprio alla di quest'anno 2026, terzo il vicecampione d'Europa Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Tra gli italiani da segnalare anche l'ottavo posto di Christian Scaroni (Xds Astana) e il nono di Filippo Zana (Soudal-Quick Step). Per Seixas, il più giovane trionfatore della storia al Lombardia, arriva così l'ottavo centro (l'11 tra i professionisti) in un 2026 che lo ha visto conquistare anche il Giro dei Paesi Baschi e la Freccia Vallone.