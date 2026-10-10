F1 Singapore, Verstappen vince la Sprint davanti a Hamilton e Leclerc

Sprint Race di Marina Bay con partenza in ritardo per la pioggia, Russell subito a muro dopo essere passato in testa. Vince Verstappen, poi Hamilton, Leclerc e Antonelli. Autoscontro McLaren nel finale, nove vetture non arrivano alla bandiera a scacchi. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW

Max Verstappen ha vinto la gara sprint del GP di Singapore della Formula 1. Il pilota della Red Bull ha preceduto le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Fuori per un testacoda al secondo giro George Russell, il compagno di Mercedes di Kimi Antonelli, arrivato quarto. Il pilota italiano rosicchia così altri punti e vede il mondiale sempre più vicino.

La gara

Dopo una partenza ritardata di circa mezzora, a causa della pioggia, l'olandese prende il comando della gara e difende il primato fino alla bandiera a sacchi. Alle sue spalle le due Ferrari di Lewis Hamilton, abilissimo nel guadagnare diverse posizioni in partenza, secondo, e di Charles Leclerc, terzo. Andrea Kimi Antonelli chiude la gara al quarto posto. Ora l'italiano vanta 89 punti di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Russell. Disastro McLaren nell'ultimo giro, con Lando Norris e Oscar Piastri che si centrano (erano rispettivamente quarto e quinto): l'australiano esce di scena, mentre il britannico chiude la prova in ottava posizione. A punti anche Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Nico Hulkenberg (Audi).