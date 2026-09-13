Tennis, Zverev batte Shelton in 4 set e trionfa agli Us Open

Ben Shelton, 24enne di Atlanta, era arrivato in finale dopo aver battuto in rimonta in semifinale il connazionale Frances Tiafoe in un match durato oltre tre ore e un quarto, che si è concluso col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 7-5. A Flushing Meadows Shelton ha eliminato anche Carlos Alcaraz. Per il 24enne questa è stata la sua prima finale slam. Il tedesco Alexander Zverev, invece, in semifinale aveva battuto il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. Per Zverev è stata la terza finale del Grande Slam consecutiva in questa stagione, dopo il suo primo titolo Major al Roland Garros e la sconfitta con Jannik Sinner a Wimbledon. Nei cinque precedenti, Zverev aveva sempre sconfitto Shelton perdendo in totale un solo set.

Trionfa Elena Rybakina

Nelle scorse ore si è giocata anche la finale del torneo singolare femminile: Elena Rybakina ha battuto Aryna Sabalenka, detentrice del titolo, in tre set col punteggio 6-4, 5-7, 6-2. Sabalenka, quindi, abdica dopo due titoli consecutivi a Flushing Meadows. Con la vittoria degli Us Open 2026, da lunedì Rybakina va in testa alla classifica Wta. Per la tennista russa naturalizzata kazaka è il terzo trofeo Slam (su quattro finali disputate), il primo a New York: ha vinto anche Wimbledon nel 2022 battendo Jabeur e l'Australian Open a gennaio superando ancora Sabalenka. “È una sensazione incredibile. È ancora molto difficile rendermi conto di quello che è successo, ho raggiunto così tanti traguardi in queste ultime settimane. Sono felicissima e molto orgogliosa di tutto il lavoro che abbiamo fatto. È semplicemente incredibile, faccio fatica a trovare le parole, ma sono davvero molto felice”, ha commentato Rybakina.