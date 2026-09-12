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MotoGp, a Misano Bezzecchi si prende la pole davanti a Marc Marquez

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Per il pilota dell'Aprilia anche nuovo record della pista in 1.29.982. In prima fila, accanto alla Ducati ufficiale del campione del mondo, la rossa del team Gresini di Aldeguer: Bagnaia solo 14esimo. Nel pomeriggio la Sprint

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Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position della classe MotoGp nel Gran Premio di San Marino, facendo segnare il nuovo record della pista di Misano (1.29.982). In prima fila, il pilota dell'Aprilia avrà al suo fianco Marc Marquez con la Ducati ufficiale e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).

Bagnaia solo 14esimo, oggi pomeriggio la Sprint

Seconda fila per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), il leader del mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda). È imasto fuori dalla Q2 Francesco Bagnaia, che partirà 14esimo nella Sprint del pomeriggio e nel Gp di domani.

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